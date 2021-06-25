بعد رفع أثار الحادث.. عودة حركة المرور على الطريق الزراعي بالقليوبية

رفع رجال المرور بمحافظة القليوبية، آثار حادث مروع بين سيارة ميكروباص وسيارة ركاب بعد مزلقان السفاينة، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها على طريق الإسكندرية الزراعي.

وشهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث مروع بين سيارة ميكروباص وسيارة ركاب، بعد مزلقان السفاينة طريق مصر إسكندرية الزراعى إتجاه بنها وتم أيضاً اصطدامهم بالنيوجرسى مما أدى إلى تحريك النيوجرسى فى الطريق.

وبناءاً على تعليمات رئيس المركز والمدينة، تم إخطار مركز شرطة طوخ بالواقعة، لتحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على السيارتين.

وتم إخطار وحدة مباحث مركز شرطة طوخ وإخطار نقطة إسعاف طوخ وتم إستدعاء لودر مجلس المدينة وتم نقل النيوجرسى من الطريق.

وتم عودة الحركة المرورية بالطريق وأسفر الحادث عن حالتين إصابة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة ببنها.