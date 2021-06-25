الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

دراسة أمريكية: فترة إغلاق كورونا ضاعفت من ظهور مرض السكرى بين الأطفال

كورونا
كورونا

قال باحثون أمريكيون إن معدلات وشدة مرض السكري من النمط الثاني بين الأطفال في الولايات المتحدة ارتفعت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، ربما بسبب زيادة الوزن أثناء علميات الإغلاق.

وفحصت الدراسة الحالية حالات الدخول إلى المستشفى لمرض السكري من النمط الثاني بين الأطفال في أحد المراكز، التي قد تكون نتائجها نموذجًا مصغرًا لما يحدث في مستشفيات الأطفال الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

وشدد الباحثون في كلية الطب بجامعة "واشنطن" على أن تطبيق ضوابط الإغلاق التي قضت بالبقاء في المنزل لفترات طويلة قد ضاعفت من معدلات الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني، والناجم عن قلة النشاط البدني، طول ساعات مشاهدة التليفزيون، فضلا عن سلوكيات أخرى مرتبطة بالخمول والكسل، واضطرابات النوم، جنبا إلى جنب مع زيادة استهلاك الأطعمة المُصنَّعة وكلها عوامل تعمل على زيادة الوزن بمعدلات كبيرة.

وأوضح الباحثون أنه حتى الزيادة الطفيفة فى الوزن خلال فترة قصيرة يمكنها رفع خطر الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني وأمراض القلب.

كما قارن الباحثون نسبة الحالات الخاصة بمرض السكري من النمط الثاني في مستشفى "أوليدى" في واشنطن في الفترة من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر 2020، ووجدوا ارتفاعًا في معدلات الاستشفاء لمرض السكري من النمط الثاني من 0,27% (ثماني حالات من أصل 2,964 حالة دخول إلى المستشفى) في عام 2019، مقارنة بـ0.62% (17 من 2,729 حالة) في عام 2020.

 

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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