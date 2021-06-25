الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المناسترلي: تعديلات قانون قطاع الأعمال استكمالا لخطة تطوير الشركات

المناسترلي
المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام لشركة القومية للأسمنت، إن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام تساهم في تنمية الإيرادات بالشركات من خلال التشريعات الداعمة لتطوير منظومة الإدارة. 

وأضاف «المناسترلي» في تصريحات لـ«الدستور» أن الحكومة تستهدف تنمية الاستثمارات في الشركات المملوكة لها عبر رؤية تتمثل في خطة للتطوير تشمل تطوير المصانع وإعادة هيكلة الشركات مما جعل هناك دوافع لإحداث تشريعات مهمة في قانون قطاع الأعمال وهو ما تضح من خلال التعديلات.

وأشار إلى أن قطاع الأعمال كان يعاني من الإهمال في التطوير طوال السنوات السابقة حتي جاءت القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتبنت خطة التطوير الشامل لشركات ومصانع قطاع الأعمال وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وإيقاف نزيف الخسائر. 

وعقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لقاء مفتوحا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للشركات القابضة والتابعة الخاضعة لإشراف الوزارة.

وتم خلال اللقاء، استعراض أبرز ما ما تضمنته تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021، وذلك بحضور سعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، إلى جانب تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وتمكين إدارة هذه الشركات من العمل بقواعد تماثل نظيرتها من القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح.

وأضاف أن التعديلات تضمنت معالجة أوجه القصور التي كانت تعوق الإدارة التنفيذية، وزيادة صلاحيات الجمعيات العامة للشركات في متابعة الأداء والمحاسبة على النتائج المحققة.

قانون صور على الشركات عمل عرف اقتصاد عبدالفتاح العاملين الكيماوية عبدالفتاح السيسي أسمنت عقد الرئيس مجلس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

حلا شيحة تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة مع معز مسعود: «حالى اتغير»

تصريحات جديدة من دينا عن «الاغتصاب الزوجى»: «اللى مش عاجبها تطلق وتسكت» (فيديو)

انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية.. وأنباء عن وقوع إصابات

«متهم فى 4 قضايا مماثلة».. نص تحقيقات «نائب العفاريت» فى قضية تهريب الآثار للخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل