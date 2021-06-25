«زنجبيل وبابونج».. 4 أنواع من الشاى لعلاج الانتفاخ وغازات البطن

يعتبر الانتفاخ وغازات البطن من المشكلات المزعجة لدى الكثيرين، فهى أعراض تنتج بسبب عدم تنظيم حركة الأمعاء والجهاز الهضمي.

وهناك بعض العلاجات المنزلية بدلاً من الحلول الصيدلانية والمركبات الكميائية التي تساهم في إلحاق الضرر بالجسم ككل.

ويرجع الإنتفاخ والغازات عادة إلى سوء هضم الطعام، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في إنتاج الغازات الزائدة في الأمعاء حيث تتغذى البكتيريا عليها.

فيما يلي بعض أنواع من الشاي والتي قد تعتمد عليها في المرة القادمة التي ينتفخ فيها بطنك ويمتلئ بالغازات وفقًا لما ذكره موقع "هيلث توداي" الطبي، دون الذهاب الي الطبيب واستخدام الادوية التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بالجسم.

شاي البابونج:

شاي البابونج من الأعشاب المفيدة للجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يساعد البابونج في التخلص من الغازات التي يمكن أن تتسبب في انتفاخ البطن وعدم الشعور بإرتياح.

ويعتبر تناول كوب من شاي البابونج مفيدًا بشكل خاص في الليل إذا كان هذا هو الوقت الذي تضرب فيه الغازات الزائدة، بالإضافة الي تعزيز النوم الجيد.

شاي الهندباء:

يمكن استخدام شاي الهندباء لتخفيف غازات البطن والشعور بالإنتفاخ، فوفقًا للأطباء، يحتوي هذا المشروب العشبي على مركبات تعزز الهضم، حيث يمكن تناول ما يصل إلى كوبين من شاي الهندباء يوميًا لإراحة المعدة.

الشاي الأخضر:

يمكن أن يساعد تناول كوب من الشاي الأخضر في الحفاظ على البطن من خطر الإصابة بالإنتفاخ وغازات البطن.

يتناول الكثير من الناس الشاي الأخضر من أجل المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي، حيث يعتمد الكثيرون عليه للتخلص من عسر الهضم، بالإضافة الي الإمساك وإضطرابات الجهاز الهضمي.

شاي الزنجبيل:

مشروب آخر مثير للإعجاب عندما يتعلق الأمر بمحاربة جميع أنواع مشاكل الجهاز الهضمي هو شاي جذر الزنجبيل، حيث يمكن أيضًا إضافة الزنجبيل الطازج إلى بعض الأطعمة.