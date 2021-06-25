محمد فتحي: الكتابة الساخرة لم تعد مطلوبة وتواجه تحديات عديدة

كشف الكاتب الساخر والأكاديمي محمد فتحي، عن أسباب ندرة الكتابة الساخرة التى وصلت إلى حد الغياب في المشهد الثقافي المصري، موضحا أن الكتابة الساخرة في مصر تواجه تحديات عديدة، منها أنها لم تعد مطلوبة في سوق النشر وسط ما يتعرض له القارئ يوميا من جرعات سخرية عبر وسائط أخرى منها هاتفه الشخصي الذي يتلقى عليه العديد والعديد من السخريات.. ومنها محنة سوق النشر وسط موجات التزوير التي خسرت بسببها كثير من دور النشر، ومنها الكاتب الساخر نفسه.

وأضاف فتحي لـ"الدستور"، أن الكاتب الساخر لم يعد ينافس كتاب ساخرين آخرين، وإنما ينافس قارئه الذي أصبح يتعامل مع العالم بسخرية السوشيال ميديا، يقوم بنقل التعليقات الساخرة ونسخها، أو يرسل ( الميمز) المضحكة لأصدقائه على الواتس اب، أو يتبارى في حفظ إفيهات ( أصاحبي) وأخواتها من صفحات السخرية من كل شئ ومن أي شئ عبر فيس بوك، لذلك أصبح الموضوع تحديا صعبا ومرهقا في زمن يتعامل مع كلمة ساخر بوصفها إضحاك وإفيهات

وأشار فتحي إلى أن "جزء كبير من الأمر يعود كذلك لدور النشر التي تتغير أولوياتها في النشر بتغير السوق ومزاج القراء، وهو أمر أصبح يتمايز بين فترة وأخرى، ويختلف بين لحظة وأخرى خضوعا لحسبة البست سيلر الشهيرة التي كان الكتاب الساخر في صدارتها قبل الثورة ..

وأكد أنه حاليا لم يعد الكتاب الساخرين بنفس إخلاصهم للكتابة الساخرة كما كان الأمر مع جيل الأساتذة، وهجر البعض الكتابة الساخرة لمرور الكاتب الساخر بتحديات أخرى تقلصت معها فرصه في كتابة كتب وكتابة مسلسلات كوميدية وهو ما يتضح في موسم رمضان الاخير الذي تقلصت فيه جرعة الكوميديا..

واختتم فتحي: “إلا أن إصرار البعض على الاستمرار والاخلاص لهذا النوع من الكتابة ومنهم صديقنا الكاتب تامر احمد الذي سيصدر كتابا جديدا في هذا المعرض”.

يشار إلى أن محمد فتحي كاتب صحفي وأكاديمي وروائي • سيناريست شارك في كتابة بعض أعمال دراما (الست كوم) مثل (تامر وشوقية) و(العيادة).

كتب للأطفال في مجلات (باسم – العربي الصغير – ماجد) ورشحته الشركة العربية للأبحاث والتسويق لجائزة الصحافة العربية للأطفال عامي 2007 و 2008.

من إصداراته :شيء من الحب : رواية قصيرة، طبعة أولى وثانية عن دار ليلى للنشر.

طبعة ثالثة عن دار كيان للنشر ، “ليك شوق في حاجة” : مقالات اجتماعية وسياسية ساخرة، طبعة أولى وثانية عن دار ليلى للنشر.

- بجوار رجل أعرفه : قصص قصيرة، طبعة أولى وثانية عن دار ميريت للنشر.

- سلسلة قصص حيوانات البحر والمزرعة والغابة : 15 قصة للأطفال، فيوجن للدعاية والنشر.

- مصر من البلكونة : مقالات اجتماعية .