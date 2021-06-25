الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع الرئيس الفرنسى التعامل مع روسيا

وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التعامل مع روسيا والأزمة في لبنان. 

وبحث كل من بلينكن وماكرون إمكانية إقامة علاقة مستقرة مع روسيا مع معالجة سلوكها العدواني. 

 وفي زيارته إلى باريس، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إمكانية عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني، وقال إنها ستكون صعبة إذا طال أمد المفاوضات الجارية. 

وكشف وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، اليوم، عن وجود خلافات جوهرية مع طهران فيما يتعلق بمحادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.

وأبدى جان إيف لودريان، خلال مؤتمر صحفي في باريس مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في باريس اليوم، سعادته، بما قال إنها عودة إلى القيم المشتركة مع الولايات المتحدة، بعد 4 سنوات من التغير في السياسة الأمريكية، في إشارة إلى إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وفي ملف المحادثات النووية التي جرت مع إيران في فيينا، من أجل إعادة إحياء الاتفاق الموقع مع الدول العظمى، قال وزير الخارجية الفرنسي: "ننتظر من إيران اتخاذ قرارات بشأن المحادثات".

وأضاف: "ننتظر من السلطات الإيرانية أن تتخذ القرارات النهائية الصعبة لإتاحة السبيل أمام إحياء اتفاق 2015 النووي".

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الأمريكي وجود "خلافات جوهرية" في المحادثات مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا التعامل لبنان

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