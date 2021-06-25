الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

قيمته ألفي جنيه.. سكرتير عام السويس يشيد بمشروع صك الأضاحي

اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة الأوقاف

أشاد خالد سعداوي السكرتير العام بمحافظة السويس بمشروع صكوك الأضاحي والذي أعلنت عنه مديرية الأوقاف بمحافظة السويس.

 

وقال سعداوي إن مشروع صك الأضحية مشروع قومي ووطني ومجتمعي واجتماعي ولابد من الاهتمام والمشاركة لخدمة المجتمع .

 

وأشاد السكرتير العام لمحافظة السويس بدور وزارة الأوقاف في تطبيق  الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالمساجد خاصة خلال صلوات الجمع .

 

وكان الشيخ ماجد راضي  وكيل وزارة الأوقاف بالسويس قد عقد مطلع الأسبوع الماضي اجتماعا بالسادة مديري الإدارات الفرعية وبحضور مدير الدعوة ورؤساء الأقسام والمفتشين لمناقشة خطة سير العمل تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

وأعلن فضيلته أن مديرية أوقاف السويس في استقبال الراغبين بالمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي بديوان عام المديرية وإداراتها الفرعية الخمس بجميع احياء المحافظة.

 

وأوضح راضي قيمة صك الأضحية لهذا العام ١٤٤٢ هجرية قيمته ألفي جنيه مصري فقط لا غير .

 

وفي سياق متصل استقبل الأنبا بموا أسقف محافظة السويس الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة، وقام الأنبا بموا بشراء 5 صكوك أضحية من دفاتر صكوك الأضاحي بمديرية أوقاف السويس، وذلك من خلال التنسيق مع الشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الاوقاف بالسويس.

 

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن قيام الأنبا بموا أسقف السويس بشراء 5 صكوك أضاحي، يأتي تأكيدا علي النسيج الوطني المشترك الذي يجمع بين أطياف المجتمع المصري مسلمين وأقباط، والاستفادة منها لصالح الفقراء والمحتاجين والأسر الأولي بالرعاية، خلال عيد الأضحى المبارك.

 

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، على أن المديرية بدأت في طرح صكوك الأضاحي للعام السادس علي التوالي وقد حققت نجاحا غير مسبوق،وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، مشيرا إلى أن طرح الوزارة لصكوك الأضاحي يأتي في ضوء المشاركة الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك ؛ مؤكدا أنه يتم طرح الصك حتى صلاة عيد الأضحى المبارك.

السويس الاضحية الأوقاف صلاة عيد الأضحى

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