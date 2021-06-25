تصريحات جديدة من دينا عن «الاغتصاب الزوجى»: «اللى مش عاجبها تطلق وتسكت» (فيديو)

واصلت الراقصة دينا تصريحاتها بشأن ما يعرف بـ«الاغتصاب الزوجي» والذي انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبة بعض الزوجات بسن قانون يعاقب على هذا الفعل.

وقالت دينا في تصريحات لـ«الدستور» أثناء مشاركتها في مهرجان أسوان لسينما المرأة: «اللي اتربيت عليه أن اللي بيحصل جوه غرفة النوم مايطلعش بره، لو في مشكلة المفروض تتكلم مع زوجها أو حماتها ومامتها».



وأضافت الراقصة دينا: «الست تبقي قوية كده وتقف تتكلم زي ما إحنا اتربينا إزاي تخرجوا على السوشيال ميديا تتكلموا في حاجة زي كده ده مش تحرش ده تصرف من جوزي لازم تتكلم معاه وأنا ضد المصطلح نفسه بتاع الاغتصاب الزوجي، كل شوية يطلعوا مصطلح جديد.. مش عاجبها تطلق وتسكت».



وكانت ندى عادل، طليقة الفنان تميم يونس، كشفت عن تعرضها للاغتصاب الزوجي وذكرت في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، أن «الاغتصاب الزوجي» بالنسبة لها موضوع شخصي جدًا، ودائمًا تحاول تجنب الحديث حوله لأن هذا الأمر ثقيل عليها للغاية.

وبكت موضحة أنها تعرضت للاغتصاب الزوجي، مضيفة: «أنا اتحطيت في الموقف ده وأخدت سنة عشان أعرف أتكلم في الموضوع وأواجه الإنسان ده، ويوم ما واجهته هو نفسه قالي (آسف، طيب اضربيني، عايزك تضربيني أو تعملي أي حاجة عشان تحسي إنك أحسن)».

ودعت إلى إطلاق حملة لتغيير القانون وتجريم الاغتصاب الزوجي في مصر، وقالت: «الاغتصاب الزوجي حتى السبعينيات لم يكن مجرمًا في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن الزوج يمتلك زوجته، لكن الأمر تغير هناك»، وطالبت بالتحرك لتغيير الوضع، قائلة: «عندي أمل لو فتحنا الموضوع واتكلمنا ممكن نغير القانون».