الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الثقافة

الحلواني: سلسلة شعر العامية تشارك بـ12 ديوان جديد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يسري زكي
يسري زكي

تشارك سلسلة ديوان شعر العامية المصرية التابعة للهيئة العامة للكتاب بـ 12 ديوان شعري جديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة التي تنطلق آخر الشهر الجاري.

وتنطلق الدورة الحالية وسط إجراءات صحية مشددة مراعاة لجائحة كورونا، في دورة استثنائية بعد تأجيل المعرض عن موعده الرسمي يناير 2021.

وصرح الشاعر محمود الحلواني  رئيس سلسلة ديوان شعر العامية والصادرة عن الهيئة العامة للكتاب: " أن من آخر إصدارات سلسلة ديوان العامية في هذة الدورة  ديوان" حبر وشوية كلام" للشاعرة سهير المتولي والفائز بجائزة اتحاد الكتاب  العام الفائت، "وماحدش ضحك .....!!ل إبراهيم أبو سمرة،"آدم ما نزلش من الجنة"لمحمد سامي، و "بشكل اضطراري" لعمرو عامر،  "عمرك حلم مش للصيد" لمحمد على عزب ، و"باعيش عجوز وباموت صبي" ليسري زكي، ريحتَك قميص يوسف "عاصم المركبي ، و"زي الأرملة.. طالعة الشمس" ل الحسين خضيري ، و"رباعيات"لـ أيمن بكر.

 

يشار إلى أن مجمل إصدارات سلسلة شعر العامية من عام 2016 الى الأن  73 ديوان شعري، وسيتاح  عبر المعرض العديد من  عناوين الأعمال الشعرية التى لم تنفذ طبعتها. 

  

تنطلق الدورة الـ "52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويعتبر المعرض أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، وكذلك تخصيص ركن خاص يكون سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا.

ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

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سلسلة ديوان العامية المصرية محمود الحلواني الهيئة العامة الكتاب 12 ديوان جديد معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 52

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