مصرع مبيض محارة وإصابة آخر داخل مقبرة بالمنوفية

مصرع مبيض محاره وإصابة آخر إثر سقوط ثقف مقبره على رأسها بالمنوفيه

لقى مبيض محارة مصرعه ، وأصيب آخر، إصابة بالغة عقب سقوط سقف مقبرة على رأسهما، وذلك أثناء عملهما في ترميم إحدى المقابر بقرية «زاوية الناعورة»، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وتم نقلهما إلى مستشفى زاوية الناعورة لمحاولة إسعافهما.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الشهداء، يفيد بوفاة مبيض محارة، أثناء ترميم مدفن في قرية زاوية الناعورة، وإصابة آخر بدائرة المركز، نتيجة سقوط المدفن عليه أثناء ترميمه، وتم نقلهما إلى مستشفى زاوية الناعورة، فتوفي أحدهما والآخر في حالة خطرة.

وأوضح مصدر أمني، أن قوات الشرطة بقسم الشهداء انتقلت إلى مدافن القرية، وتم معاينة مكان الواقعة، واستدعاء مالك المدفن لسماع أقواله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة بالشهداء التحقيق في الواقعة.

وأكد «سامح الورداني»، أحد أهالي قرية «زاوية الناعورة»، مساء اليوم الجمعة، أن مبيض المحارة المتوفي يُدعى «شعبان»، يبلغ من العمر 43 سنة، مقيم قرية تتا مركز منوف، ويعمل في مركز الشهداء أحيانًا، وأثناء عمله في ترميم إحدى مقابر القرية، سقطت عليه بشكل مفاجئ، وقام عدد من الأهالي بنقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

وأضاف«الورداني»، أن حالة من الحزن أصابت أهالي القرية، بعد تداول خبر وفاة مبيض المحارة داخل إحدى المقابر، على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة عامل آخر، كان يعاون مبيض المحارة المتوفي أثناء عمله داخل المقبرة.

وفي واقعة أخرى، شهدت مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، سقوط شاب أسفل قطار "شبين الكوم - طنطا"، مما أدى إلى بتر قدمه، وتجمع العشرات من الأهالي في محيط الواقعة، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة تلا لمعرفة ملابسات الواقعة، وطلب سيارة إسعاف لنقل الشاب المصاب إلى المستشفى العام.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد جلال، مأمور مركز تلا، يفيد بسقوط شاب أسفل عجلات قطار طنطا شبين الكوم، وبتر قدمه وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية، لمكان الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.