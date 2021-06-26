تفاصيل مثيرة فى القبض على مستريح جديد بكفر الشيخ

قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، بإلقاء القبض على مستريح جديد ينتحل صفة طبيب، لاتهامه بالاستيلاء على أموال من مواطنين بلغت 3.5 مليون جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

تلقى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، بورود 20 بلاغ لوحدة مباحث قسم أول كفر الشيخ، من عدة مواطنين وجميعهم مقيمين بدائرة قسم أول، بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بأحد مدينة كفر الشيخ، لانتحاله صفة طبيب بإحدي المستشفيات الخاصة بمحافظة الغربية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 3.5 مليون جنيه، بهدف توظيفها مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

بالفحص وعمل التحريات تبين صحة الواقعة، كما تبين أن المتهم ينتحل صفة طبيبًا بمستشفى خاص في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكان طالبا في كلية الطب ولكن تم فصله، واستولى على 3.5 مليون جنيه من الشاكين، بزعم توظيفها والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 2114 إدارى قسم أول كفر الشيخ لسنة 2021، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض علي قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الجزئية قرر تجديد حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد إن لزم الأمر.