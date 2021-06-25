برلمانى: ثورة 30 يونيو قضت على سنوات من الفوضى وأعادت الاستقرار لمصر

هنأ النائب أحمد الألفي، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بقرب حلول الاحتفالات بالعيد الثامن لثورة 30 يونيو المجيدة، مضيفا إنها احتفالات بعودة مصر من أيدي مختطفيها وعودة الوطن لأهله وبدء مسار إصلاح مالي واقتصادي قوي.

وأضاف الألفي، خلال تصريحات له اليوم، أن ثورة 30 يونيو قضت على سنوات سابقة من الفوضى وأعادت الاستقرار لمصر، كما أنها كشفت عن معدن القيادة المصرية الأصيلة في التعامل مع تحديات العصر بكل شفافية وجرأة.

وأشار عضو النواب إلى أن مجيء الرئيس السيسي للحكم في مصر، والذي يعتبر بمثابة هدية ربانية للبلاد حتى تظل دولة قوية مستقرة، وكما نشاهد على مدى سنوات ماضية، فلديه رؤية متكاملة للتغيير الجذري في كل المجالات والانتصار للقانون والتصدي للفساد وتشييد مشاريع عملاقة.

وأكد نائب ميت غمر، أن ثورة 30 يونو كشفت الأوراق أمام المصريين جميعًا تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت تتمسح بالدين، وهى تريد الوصول للحكم، وبعد الوصول كشفت عن وجهها الطائفي السافر وعانت مصر وقت وجودهم لعام واحد من فتنة طائفية واضطراب واسع في كل المحافظات.

وشدد عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو، عنوان جديد للدولة المصرية وخطوة هامة ورئيسية نحو التقدم.

جدير بالذكر انه تحتفل مصر الأربعاء المقبل الموافق 30 يونيو بالذكرى الثامنة لـ ثورة 30 يونيو المجيدة، بعدما خرج الملايين من المصريين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وانحازت القوات المسلحة إلى إرادة الشعب المصري، ووقتها تولي المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا في هذا التوقيت، إدارة شئون البلاد بموجب الدستور المصري، وبعدها جرى اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية، عقب عام من تولي «منصور» إدارة شئون البلاد.