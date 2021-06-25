الجمعة 25 يونيو 2021
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عالم

الشرطة الألمانية: منفذ حادث طعن فورتسبورج صومالى

حوادث الطعن في المانيا
حوادث الطعن في المانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم، أن منفذ حادث طعن فورتسبورج صومالي يبلغ 24 عاماً، وتم إغلاق بعض شوارع المدينة، مضيفة أن دوافع منفذ حادث الطعن في فورتسبورج الألمانية غير معروفة حتى الآن. 

وأصابت الشرطة الألمانية منفذ حادث الطعن قبل توقيفه، وستقدم الشرطة إفادة بعد قليل حول حادث الطعن في فورتسبورج. 

واعتقدت الشرطة الألمانية أن منفذ حادث الطعن قام بالأمر بمفرده، فيما قررت ألمانيا إغلاق بعض الشوارع بمدينة فورتسبورج التي شهدت حوادث مماثلة قبل سنوات. 

وسقط العديد من القتلى والجرحى في اعتداء بمدينة فورتسبورج الألمانية، الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية عبر تويتر، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الهجوم نفذ طعنا.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال المهاجم، مؤكدة أنه لا خطر يهدد السكان، لكنها لم تدل بأي تفاصيل عن دوافعه.

من جهتها، ذكرت صحيفة "بيلد"، من دون أن تشير إلى مصادرها، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم طعنا نفذه رجل هاجم مشاة في هذه المدينة الواقعة في ولاية بافاريا.

وأضافت أنه تمت السيطرة عليه لاحقا بعدما أطلقت الشرطة النار على ساقيه.

وكتبت الشرطة على تويتر أنه لا مؤشر على احتمال وجود مهاجم آخر.

فيما أفادت مراسلة العربية بإغلاق بعض الشوارع بمدينة فورتسبورج بعد حادث الطعن، كما أكدت أن الشرطة ستقدم إفادة بعد قليل حول الحادث.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن شخصين قتلا في حادث طعن نفذه رجل يحمل سكينا في مدينة فورتسبورج، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من اعتقاله.

وانتشر فيديو مصور على موقع تويتر، لرجل يحمل سكينا، ويحاول آخرون ضبطه ولكنه يهاجمهم بالسلاح الأبيض الذى يحمله، وأصاب به عددا من المارة.

وتعاني السلطات الألمانية من انتشار مثل هذه الحوادث، حيث أصيب الشهر الماضي عدة أشخاص بجروح بليغة في بلدة اوبيرهاوزن غرب ألمانيا نتيجة عملية طعن من قبل شخص لم تحدد هويته.

دوافع منفذ حادث الطعن فورتسبورج الالمانية غير معروفة لشرطة الالمانية

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وائل لطفي

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