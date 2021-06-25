30 عنوانا جديدا لدار «صفصافة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

تستقبل دار صفصافة للنشر والتوزيع، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة التي تنطلق آخر الشهر الجاري بمجموعة من الأعمال الأدبية والفكرية والترجمات، ضمن 30 عنوانا جديدا للدار بالمعرض.

وتنطلق الدورة الحالية وسط إجراءات صحية مشددة مراعاة لجائحة كورونا، في دورة استثنائية بعد تأجيل المعرض عن موعده الرسمي يناير 2021.

من أبرز إصدارات الدار في مجال الترجمة ترجمة أعمال الروائي الألماني "بيتر هاندكة " المتحصل على جائزة نوبل ومنها: "عن الخلاء والسكون" ترجمة دكتور رضوى إمام ، "عاشق الفطر" ترجمة علا عادل الى جانب أعمال الروائي العالمي بيتر هاندكة، ترجمت الدار العديد من الاعمال الروائية المتحصلة على جوائز عالمية منها رواية "شوجي بين" للرواي دوجلاس ستيوارت، ومن ترجمة ميسرة صلاح الدين والمتحصلة على جائزة البوكر عام 2020، ورواية واية "سكر محروق" للكاتبة آفني دوشي، وترجمة عبدالرحيم يوسف.وهي الرواية التى وصلت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر لأفضل رواية مكتوبة بالانجليزية .

ورواية "مني " للروائية التشيكية بيانكا بيلوفا وترجمة خالد البلتاجي.، رواية المرابطة " لرينية كاراباش ومن ترجمة خير حمدان وهي الرواية المتحصلة على جائزة ألياس كانيتي لعام 2019ـ ، ورواية «تلك الليلة»، للكاتب السلافي «يانتشر»، من ترجمة الشاعرة والمترجمة أمل الشربيني.

إلى جانب ذلك أصدرت دار صفصافة العديد من الكتب في مجال الترجمة من الصينية إلى العربية ومنها كتاب "تاريخ الأصلاح الزراعي في الصين ومن ترجمة دكتور هند المحلي سلطان .

تنطلق الدورة الـ "52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويعتبر المعرض أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، وكذلك تخصيص ركن خاص يكون سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا.

ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

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