الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

30 عنوانا جديدا لدار «صفصافة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

بيتر هاندكة
بيتر هاندكة

تستقبل دار صفصافة للنشر والتوزيع، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة التي تنطلق آخر الشهر الجاري بمجموعة من الأعمال الأدبية والفكرية والترجمات، ضمن 30 عنوانا جديدا للدار بالمعرض.

وتنطلق الدورة الحالية وسط إجراءات صحية مشددة مراعاة لجائحة كورونا، في دورة استثنائية بعد تأجيل المعرض عن موعده الرسمي يناير 2021.

من أبرز إصدارات الدار في مجال الترجمة ترجمة أعمال الروائي الألماني "بيتر هاندكة " المتحصل على جائزة نوبل ومنها: "عن الخلاء والسكون" ترجمة  دكتور رضوى إمام ، "عاشق الفطر" ترجمة علا عادل  الى جانب أعمال الروائي العالمي بيتر هاندكة، ترجمت الدار العديد من الاعمال الروائية المتحصلة على جوائز عالمية  منها رواية "شوجي بين" للرواي دوجلاس ستيوارت، ومن ترجمة ميسرة صلاح الدين والمتحصلة على جائزة البوكر عام 2020، ورواية واية "سكر محروق" للكاتبة آفني دوشي، وترجمة عبدالرحيم يوسف.وهي الرواية التى وصلت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر لأفضل رواية مكتوبة بالانجليزية .

ورواية "مني " للروائية التشيكية بيانكا بيلوفا وترجمة خالد البلتاجي.، رواية المرابطة " لرينية كاراباش ومن ترجمة خير حمدان وهي الرواية المتحصلة على جائزة ألياس كانيتي لعام 2019ـ ، ورواية «تلك الليلة»، للكاتب السلافي «يانتشر»، من ترجمة الشاعرة والمترجمة أمل الشربيني. 

 إلى جانب ذلك أصدرت دار صفصافة العديد من الكتب في مجال الترجمة من الصينية إلى العربية  ومنها كتاب "تاريخ الأصلاح الزراعي في الصين ومن ترجمة دكتور هند المحلي سلطان .

 

تنطلق الدورة الـ "52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويعتبر المعرض أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، وكذلك تخصيص ركن خاص يكون سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا.

ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

WhatsApp Image 2021-06-25 at 7.37.06 PM
WhatsApp Image 2021-06-25 at 7.37.06 PM
WhatsApp Image 2021-06-25 at 7.37.07 PM
WhatsApp Image 2021-06-25 at 7.37.07 PM
دار صفصافة معرض القاهره الدولي للكتاب 30 عنوان جديد بيتر هاندكه البوكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

حلا شيحة تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة مع معز مسعود: «حالى اتغير»

تصريحات جديدة من دينا عن «الاغتصاب الزوجى»: «اللى مش عاجبها تطلق وتسكت» (فيديو)

انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية.. وأنباء عن وقوع إصابات

«متهم فى 4 قضايا مماثلة».. نص تحقيقات «نائب العفاريت» فى قضية تهريب الآثار للخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل