الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خدمات مروروية بموقع الإغلاق الجزئى لميدان الرماية

موقع الإغلاق الجزئي
موقع الإغلاق الجزئي لميدان الرماية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق جزئى لميدان الرماية، لإجراء تنفيذ أعمال قطع عرضي للميدان وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي باتجاه طريق الفيوم وذلك لمدة يوم واحد غدا السبت على ان تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا دون تعطيل حركة المرور، للقيام بأعمال مد كابلات كهرباء لأعمدة الإنارة (هاي ماست) بمحيط ميدان الرماية بطريق الفيوم.

يأتي ذلك ضمن خطط أعمال تطوير طريق القاهرة الفيوم من ميدان الرماية وحتى طريق الدائري الأوسطي، وسط انتشار الخدمات المرورية.

ونسقت إدارة المرور مع الشركة المنفذة ليتم وضع كافه وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

الادارة العامة لمرور الجيزة إغلاق جزئى لميدان الرماية ميدان الرماية قطع عرضي للميدان طريق الفيوم

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