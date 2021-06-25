السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

كل ما تريد معرفته عن متلازمة كهرباء المخ

صواعق الدماغ
صواعق الدماغ

هل تشعر بصدمات كهربائية خفيفة أو إحساس بالوخز في رأسك يزول بالسرعة التي تظهر بها؟ يطلق على هذه الحالة "صواعق الدماغ".

يشار إلى صواعق الدماغ أحيانًا بقشعريرة الدماغ ، إلا أنها لن تؤذي على الرغم من أنها قد تسبب عدم الراحة وأحيانًا الألم والدوخة وطنين الأذن.

وقد يواجهها بعض الأشخاص لبضع ساعات أو أيام، بينما قد يواجهها الآخرون لشهور أو حتى سنوات، حيث يمكن أن تكون الانقباضات الدماغية قصيرة الأمد أو طويلة الأمد.

 

فيما يلي الأسباب الشائعة لانقباضات الدماغ أو كما يطلق عليها "صواعق الدماغ"، وفقًا للأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي.

 

التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب:

أبلغ الأفراد الذين توقفوا عن تناول مضادات الاكتئاب أنهم يعانون من "صواعق الدماغ" فإن الانقباضات الدماغية هي أعراض انسحاب لمضادات الاكتئاب.

 

الآثار الجانبيةلبعض الأدوية:

من ناحية أخرى ، هناك أيضًا أنواع معينة من مضادات الاكتئاب التي يمكن أن تسبب انكسارات الدماغ كآثار جانبية.

كما أن الأدوية الأخرى التي يمكن أن تسبب صواعق الدماغ هي عقاقير ذات تأثير عقلي، وهي أدوية تُستخدم في علاج المشكلات التي لها علاقة بالعقل والسلوك والعواطف.

 

حركة العيون:

أفاد بعض الناس أنهم يعانون من الانقباضات الدماغية عندما يحركون أعينهم من جانب إلى آخر، الأمر الذي يتسبب فى زيادة الوخز بالدماغ.

 

القلق والتوتر:

أكد الأطباء، أن القلق ليس سببًا مباشرًا لانقباضات الدماغ، لكنه شيء يمكن أن يكون له تأثير على شدة ومدة الانقباضات الدماغية.

يقول الأطباء أن القلق يمكن أن يجعل الفرد أكثر حساسية لانقباضات الدماغ، مما يجعله يشعر بأنه أقوى بكثير ويدوم لفترة أطول وأكثر تكرارا.

 

الإقلاع عن الأدوية بشكل مفاجئ:

الانقباضات الدماغية هي أعراض انسحاب شائعة، فمن المعروف أن أعراض الانسحاب تميل إلى أن تكون في أسوأ حالاتها عندما يتوقف الشخص عن تناول عقار ما.

صدمات كهرباء صواعق الدماغ الاكتئاب التوتر علاج كهرباء الدماغ

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وائل لطفي

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