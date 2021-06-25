ضبط مواطن بحوزته 10 كراتين سجائر فى حملة بالغربية

شنّت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، حملات تفتيشية بدائرة محافظة الغربية، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

وأسفرت حملة عن تحرير محضر جنح قسم شرطة زفتى، ضد أحد المواطنين لقيامه بتجميع عدد 10 كراتين سجائر كليوباترا مختلفة الأنواع داخل السيارة ملاكي خاصته بمدينة زفتى، بإجمالي عدد 500 قاروصة، بإجمالي 5000 علبة سجائر كليوباترا، كما تم ضبط مخزن دون ترخيص بقرية سبطاس التابعة لمركز طنطا، وتم التحفظ على كمية قدرها 4 أطنان وخمسمائة وخمسون كيلوجراما، مواد غذائية مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والمصدر لها، وذلك مخالفا للقانون رقم 154 لسنة 2019 والقانون رقم 107 لسنة 1994، وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وكانت مديرية التموين بالغربية قد تمكنت من ضبط 20 ألفا من الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية، حيث تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من الرقابة التموينية بالمديرية، بضبط 20 ألفا من الأسلاك الكهربائية دون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى"، مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية دون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

كما نجحت حملة سابقة على مدينة زفتى في تحرير 9 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى، وذلك لارتكابهم مخالفات تمونية، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 12/6 جراما للرغيف الواحد وقت التفتيش، وكذلك قيام أحد المخابز في التصرف في 10 شكائر دقيق بلدى مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء للتربح، وكذلك محضر للتوقف عن الإنتاج دون إذن وآخر لعدم نظافة أدوات العجين.

وكذلك تم تحرير 5 محاضر جنح قسم ومركز شرطة زفتى، ضد أصحاب محلات بقالة تموينية وخلافه، وذلك لتجميع سلع بمبلغ 1963 جنيهًا وتجميع 98 بطاقة تموينية ذكيه داخل المحل، وذلك وقت التفتيش، وكذلك لعدم الاعلان عن الاسعار ولعدم وجود شهادة صحية، وتم إحالة الأمر للنيابة العامة للنظر والتصرف، وكذلك تم المرور على المحطات والمستودعات بمدينة زفتى، وتم الاشراف على توزيع عدد 1007 اسطوانات منزلية وكذلك عدد 135 اسطوانة تجارية على الجمهور والمناديب لتوزيعها داخل مدينة زفتى.

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