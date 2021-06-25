«متهم في 4 قضايا مماثلة».. نص تحقيقات «نائب العفاريت» في قضية تهريب الآثار للخارج

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع علاء حسانين نائب الجن والعفاريت الذي تزعم تشكيل عصابة للاتجار في الآثار، بعد ضبطه أمس أثناء التنقيب على الآثار.

وأوضحت التحقيقات أن «علاء.ح» النائب البرلماني السابق المعروف إعلاميا بنائب الجن والعفاريت سبق اتهامه في 4 قضايا مماثلة من بينهم قضية نصب واحتيال على رجل أعمال شهير يمتلك قناة فضائية.

وأضافت التحقيقات أن نائب الجن والعفاريت يتزعم عصابة للاتجار في الآثار ويقوم بتمويل وتوفير الدعم اللازم للعصابة وتجميع القطع الأثرية تمهيدًا لتهريبها.

كانت معلومات وردت لقطاع أمن القاهرة عن قيام تشكيل عصابي بنهب ثروات الوطن والاتجار بالآثار واعتزام تهريب القطع الأثرية خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالتنقيب في عدة محافظات من بينها القاهرة والجيزة وتجميع القطع الأثرية داخل أحد المخازن تمهيدًا لبيعها وتهريبها خارج البلاد وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مكبرة لكشف الملابسات وملاحقة المتهمين.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهمين فى الواقعة وإعداد مأمورية أمنية داهمت أوكار المتهمين وعثرت على كمية كبيرة من القطع الأثرية تقدر بنحو 201 قطعة.