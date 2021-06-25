انتخاب نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا عضوًا بالجمعية الأفريقية لأمراض الكلى

توج المؤتمر الدولي التاسع ‏والثلاثون لأمراض وزراعة الكلى أعماله، اليوم، بانتخاب الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث عضوًا بالجمعية الأفريقية لأمراض الكلى، واختياره أيضًا عضوًا عامًا في مجلس إدارة الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى.

من جانبه، أعرب نائب رئيس جامعة طنطا عن سعادته بهذا الاختيار الذي يأتي تأكيدًا لدور جامعه طنطا الرائد بقيادة الأستاذ الدكتور محمود ذكي في دعم العلاقات المصرية والأفريقية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة فى كافة التخصصات ومنها مجال أمراض الكلى، فضلًا عن مواصلة الجهود البحثية للارتقاء بالجامعة.

ومثل الدكتور كمال عكاشة جامعة طنطا في المؤتمر طوال فترة انعقاده من 20-25 يونيو الجارى بإلقاء محاضرة ورئاسته لجلسة علمية حول الجديد في علاج القصور الكلوي الحاد، وكذلك تداعيات فيروس كورونا المستجد على الكلى وآثاره السلبية، إلي جانب عقد جلسة علمية مع الجمعية الإفريقية لأمراض الكلى‏.

شارك في المؤتمر خبراء الكلى من مختلف الجامعات والهيئات المصرية، وخبراء الكلى بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسعودية وسلطنة عمان والكويت والسودان الشقيق.