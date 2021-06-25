الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتخاب نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا عضوًا بالجمعية الأفريقية لأمراض الكلى

نائب رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة

توج المؤتمر الدولي التاسع ‏والثلاثون لأمراض وزراعة الكلى أعماله، اليوم، بانتخاب الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث عضوًا بالجمعية الأفريقية لأمراض الكلى، واختياره أيضًا عضوًا عامًا في مجلس إدارة الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى.
من جانبه، أعرب نائب رئيس جامعة طنطا عن سعادته بهذا الاختيار الذي يأتي تأكيدًا لدور جامعه طنطا الرائد بقيادة الأستاذ الدكتور محمود ذكي في دعم العلاقات المصرية والأفريقية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة فى كافة التخصصات ومنها مجال أمراض الكلى، فضلًا عن مواصلة الجهود البحثية للارتقاء بالجامعة.
ومثل الدكتور كمال عكاشة جامعة طنطا في المؤتمر طوال فترة انعقاده من 20-25 يونيو الجارى بإلقاء محاضرة ورئاسته لجلسة علمية حول الجديد في علاج القصور الكلوي الحاد، وكذلك تداعيات فيروس كورونا المستجد على الكلى وآثاره السلبية، إلي جانب عقد جلسة علمية مع الجمعية الإفريقية لأمراض الكلى‏. 
شارك في المؤتمر خبراء الكلى من مختلف الجامعات والهيئات المصرية، وخبراء الكلى بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسعودية وسلطنة عمان والكويت والسودان الشقيق.

انتخاب نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث عضو بالجمعية الافريقية لأمراض

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

حلا شيحة تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة مع معز مسعود: «حالى اتغير»

تصريحات جديدة من دينا عن «الاغتصاب الزوجى»: «اللى مش عاجبها تطلق وتسكت» (فيديو)

انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية.. وأنباء عن وقوع إصابات

«متهم فى 4 قضايا مماثلة».. نص تحقيقات «نائب العفاريت» فى قضية تهريب الآثار للخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل