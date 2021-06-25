سكان عقار العطارين: نجونا من الموت بمعجزة وأغلب الضحايا سيدات وأطفال

تجمعوا على الأرصفة جلسن بجوار بعضهن البعض، يحطهن أبنائهن الصغار، ينظرن إلى منزلهن الذي ينهار أمامهن، فقد عاشت السيدات والأطفال لحظات من الرعب أثناء انهيار عقار العطارين اليوم، والذي أسفر عن 4 مفقودين تحت الأنقاض.



تقول سارة عبد الرازق، إن السيدات والأطفال هم من عاشوا تلك اللحظات الصعبة، حيث كان أكثر الرجال خارج المنزل، مشيرة إلى أنها شعرت بانهيار العقار خلال لحظات ولم تدري كيف نجت من الموت المحقق الذي كان ينتظرها.



وأضافت لـ «الدستور» أنها سمعت صوت غريب يصدر من الجدران يشبه «الطقطقة» ثم بدأت سماع صوت انهيار كبير، فهرولت هي وأسرتها للخروج من المنزل، ورأت الجميع يسرع بالخروج، حيث انهار جانب من العقار، دون الجانب الآخر.



وواصلت الحديث «صالحة» التي قالت إنها تسكن بغرفة بسطح العقار، وأنها دائما كانت تسمع دوي، حيث أن صاحب العقار كان قد أخلى بعض الأدوار وبدأ في هدم أجزاء بها، وعند سماع صوت اليوم كانت تعتقد أنه صاحب العقار يواصل العمل.

واضافت لـ «الدستور» أنه بعد لحظات بدأت الأرض تتحرك وتناهى وصوت انهيار شديد، فاصطحبت أبنائها لتخرج مسرعة بملابس المنزل للنجاة بأطفالها، لتجد العقار ينهار تدريجيًا.

وأشارت إلى أن العقار يضم عددا كبيرا من الأسر وخاصة من يعيشون في الغرف في سطح العقار، وبدأوا يطمأنوا على أن الجميع بخير، غير أن سيدة أصيبت وجرة ونقلها إلى المستشفى، كما تم اكتشاف أن واحدة من الجيران وتدعى ثريا وابنتها وشقيقتها غير متواجدات، بجانب سيدة مسنة أخرى تدعى عايدة ومازال البحث عنهن تحت الأنقاض.



وكانت محافظة الإسكندرية، قد شهدت عصر اليوم، انهيار عقار بمنطقة العطارين، وعلى الفور انتقل القيادات الأمنية والتنفيذية إلى محل الواقعة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على انه فور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد بانهيار عقار قديم كائن في ١٣ شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حى وسط، كلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.



وانتقل الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان علي الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع. وذلك بحضور رجب النقيدي رئيس حي وسط، والأستاذة هدي أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

من جانبه؛ أوضح رئيس حي وسط أن العقار كان مأهولا بالسكان مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018. مؤكدا أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلي مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

عقار العطارين المنهار

عقار العطارين المنهار

عقار العطارين المنهار

عقار العطارين المنهار

عقار العطارين المنهار