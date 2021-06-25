الجزائر تسجل 369 إصابة بكورونا و9 وفيات

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الجمعة، تسجيل 369 حالة إصابة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 137 ألفًا و772 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3678 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 95 ألفًا و878 حالة، بعد شفاء 279 حالة خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 20 مصابًا في العناية المركزة.



كانت أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.



وذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



