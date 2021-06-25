إنقاذ 53 مصطافا من الغرق على شواطئ رأس البر بدمياط

شهدت مدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة، انتهاء نهار الجمعة على شواطئ المدينة وسط إقبال من المصطافين ورواد الشاطئ وذلك بعد إعادة فتحها للمواطنين وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، إذ تم العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ سيارات إسعاف.

كما تم اليوم الجمعة إنقاذ ٥٣ حالة من الغرق كما تم تسليم عدد ١٠٣ أطفال تائهين إلى ذويهم وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، مع عمل حملات نظافة مستمرة بطول الشاطئ على مدار اليوم لرفع المخلفات والقمامة أولاً بأول، وكذا متابعة تطبيق الكافيهات على الشاطئ للإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.