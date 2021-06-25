الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ 53 مصطافا من الغرق على شواطئ رأس البر بدمياط

رأس البر
رأس البر

شهدت مدينة رأس البر برئاسة  اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة، انتهاء نهار الجمعة على شواطئ المدينة وسط إقبال من المصطافين ورواد الشاطئ وذلك بعد إعادة فتحها للمواطنين وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، إذ تم العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ سيارات إسعاف.

 

كما تم اليوم الجمعة إنقاذ ٥٣ حالة من الغرق كما تم تسليم عدد ١٠٣ أطفال تائهين إلى ذويهم وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، مع عمل حملات نظافة مستمرة بطول الشاطئ على مدار اليوم لرفع المخلفات والقمامة أولاً بأول، وكذا متابعة تطبيق الكافيهات على الشاطئ للإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

دمياط محافظة دمياط راس البر منال عوض محافظ دمياط

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