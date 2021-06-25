الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الشندويلى» يطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى على الأجنبى

المهندس محمود الشندويلي
المهندس محمود الشندويلي

قال المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي لم يفعل حتى الآن بشكل كامل، مؤكدًا أن ذلك يؤثر على الصناعة المحلية وحجم الواردات.

وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في تصريح لـ"الدستور"، بضرورة تشديد الرقابة على تلك القانون والعمل على تفعيله بشكل سليم، حتى نستطيع تعزيز الصناعة المحلية، بالإضافة إلى الحد من الواردات  وتحقيق خطة الحكومة بزيادة حجم الصادرات المصرية.

وثمن نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، الإجراءات التي اتخذتها الدولة للمستثمرين ورجال الأعمال خلال جائحة فيروس كورونا، وساعدتهم على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والعمالة مرة أخرى في وقت كانت اقتصاديات العالم بأكمله مغلقة.

وبصفته رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أشاد بالجهود المبذولة في تنمية الصعيد خلال الـ 7 سنوات الماضية، والعمل على تدشين المجمعات الصناعية والمدن الجديدة، مؤكدًا أن الصعيد شهد زيادة في فرص العمل، وقلة معدلات البطالة.

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