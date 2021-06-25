ضبط سيارة تعرض منتجات وسلعًا غذائية مجهولة المصدر فى الجيزة

تمكن حي شمال الجيزة من ضبط سيارة بمدخل النفق في شارع المطار تعرض مواد غذائية وسلعًا مجهولة المصدر، وعلى الفور تم التحفظ عليها لحين فحصها بمعرفة مسئولى الأغذية والتموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تنفيذ خطة دورية للتفتيش على سيارات بيع المنتجات الغذائية، والتأكد من حصولها على التصاريح اللازمة وسلامة المعروضات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وقد تمت الحملة بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.