الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

ضبط سيارة تعرض منتجات وسلعًا غذائية مجهولة المصدر فى الجيزة

ضبط سيارة تعرض منتجات
ضبط سيارة تعرض منتجات وسلع غذائية مجهولة

تمكن حي شمال الجيزة من ضبط سيارة بمدخل النفق في شارع المطار تعرض مواد غذائية وسلعًا مجهولة المصدر، وعلى الفور تم التحفظ عليها لحين فحصها بمعرفة مسئولى الأغذية والتموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تنفيذ خطة دورية للتفتيش على سيارات بيع المنتجات الغذائية، والتأكد من حصولها على التصاريح اللازمة وسلامة المعروضات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وقد تمت الحملة بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.

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