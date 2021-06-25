«زعيم الأغلبية» يطالب «الصحة» بإنشاء مستشفى لعلاج الإدمان بقنا

قدم أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، طلبا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن الموافقة على إنشاء مستشفى نفسي وعصبي وعلاج الإدمان بمحافظة قنا.

وأشار رشاد في الطلب المقدم، إلى أن هذه المشكلة يعاني منها أهالي محافظة قنا، وخصوصًا مع ارتفاع التكاليف الفلكية للمراكز الخاصة، وهو ما يضع عبئًا على أهالي المحافظة.

وطالب رشاد بإضافة 10 حضانات تنفس صناعي بمستشفى قنا العام، خاصةً مع وجود نقص في حضانات التنفس الصناعي.

وثمن زعيم الأغلبية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والخطوات التي تخطوها الدولة لتحسين منظومة الصحة بالشكل الذي يضاهي الدول المتقدمة، لافتًا إلى المنظومة تشهد طفرة غير مسبوقة، وتتماشى مع تطلعات المصريين.

"مستقبل وطن" بالبحر الأحمر ينظم ندوة عن الخدمات المالية

ونظمت أمانة المشروعات الصغيرة بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، بقيادة نادر عبدالظاهر، أمين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالبحر الأحمر، ندوة عن الخدمات المالية وغير المالية التي تقدم للمشروعات وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بمقر الحزب بمدينة الغردقة.

وأشاد عماد سيف الدين، أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، بالدور الإيجابي لجهاز تنمية المشروعات في توفير فرص العمل للشباب والسيدات وحل أزمة البطالة، وتقديم الخدمات وتنظيم الندوات والفعاليات التي تساهم في معرفة كيفية مساعدة الشباب والدعم لأصحاب المشروعات من جميع الفئات.

من جانبه، أشار إيهاب عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر، إلى أن حزب مستقبل وطن يمارس دوره المجتمعي بالبحر الأحمر، في تطبيق البروتوكول الموقع بين الحزب والجهاز، مشيراَ إلى أن الجهاز لديه دراسات جدوى اقتصادية كاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب والسيدات الذين يحاولون الاستفادة من برامج الجهاز.