الجمعة 25 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

تفاصيل القبض على مرتكب حادث الطعن فى فورتسبورج بألمانيا

حوادث الطعن
حوادث الطعن

أعلنت ألمانيا، اليوم، توقيف مرتكب حادث الطعن في فورتسبورج بعد إصابته برصاص الشرطة. 

وأعلنت وسائل إعلام مقتل 3 وإصابة 6 في واقعة طعن بمدينة فيرتسبورج الألمانية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الهجوم أسفر حسب المعلومات الأخيرة، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، مشيرة إلى أن الشرطة حيدت المهاجم بطلقة نارية في ساقه.

وقالت الشرطة إنها أغلقت منطقة في وسط فورتسبورج حيث كانت تنفذ "عملية كبيرة"، وأوضحت أنها اعتقلت رجلا مشتبها فيه ولا يوجد حاليا أي خطر للسكان.

ولم يصدر حتى الآن أي توضيح بشأن دوافع عملية الطعن.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر رجلا من أصول إفريقية يحمل سكينا، بينما يحاول بعض الأشخاص ملاحقته، ولقطات توثق عملية القبض عليه من قبل عناصر أمن.  

وبحسب وكالة "رويترز"، أفادت وسائل إعلام محلية في ألمانيا بوقوع عدد من حوادث الطعن داخل المدينة، مشيرة إلى أنه لا توجد مخاطر تهدد على السكان.

وأعلنت الشرطة الألمانية اعتقال مشتبه به وحيد على خلفية تنفيذ هجوم بسكين داخل المدينة، وقالت شرطة منطقة لوار فرانكونيا في تغريدة على "تويتر": "ألقينا القبض على مشتبه به…لا مؤشرات على مشتبه به ثان ولا خطر على السكان".

 

المانيا توقيف مرتكب الطعن حادثة فورتسبورج صابته برصاص لشرطة الالمانية

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