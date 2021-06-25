الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تسجل 1702 إصابة بكورونا و10 وفيات

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 1.702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 348.262، فيما سجلت الكويت 10 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات في البلاد 1913 حالة.

وأضافت "الصحة الكويتية"، في بيانٍ لها مساء اليوم، أنه تم أيضًا تسجيل 1632 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في الكويت إلى 327.734 حالة، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.11 في المئة.

وذكر البيان  أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 271 حالة، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 18.615 حالة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) بلغ 920 حالة. 

وأفاد بيان وزارة الصحة الكويتية، بأن عدد المسحات الجديدة التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 14.191 مسحة، ليصل مجموع الفحوصات إلى 2.907.511، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 11.99 في المئة.

كما جددت وزارة الصحة الكويتية في ختام بيانها، الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصية بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.

قرارات كويتية جديدة بشأن إجراءات السفر

وفي وقتٍ سابق من يونيو الجاري، قرر مجلس وزراء الكويت، عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المعتمد لدى دولة الكويت، على أن يستثنى من ذلك الفئات التالية:

-  الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

-  المواطنون الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

-  الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة.

-  وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021.

إصابات كورونا في الكويت
إصابات كورونا في الكويت
الكويت فيروس كورونا إصابات وفيات حالات شفاء وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية.. وأنباء عن وقوع إصابات

«الدستور» تخترق أكاديمية «زاد»: هنا مصنع الإرهابيين تحت ستار العلم الشرعى

محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة وفاة مواطنة بمدينة الخارجة للنيابة العامة

قتلى وجرحى فى حادث طعن بألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل