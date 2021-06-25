الكويت تسجل 1702 إصابة بكورونا و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 1.702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 348.262، فيما سجلت الكويت 10 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات في البلاد 1913 حالة.

وأضافت "الصحة الكويتية"، في بيانٍ لها مساء اليوم، أنه تم أيضًا تسجيل 1632 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في الكويت إلى 327.734 حالة، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.11 في المئة.

وذكر البيان أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 271 حالة، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 18.615 حالة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) بلغ 920 حالة.

وأفاد بيان وزارة الصحة الكويتية، بأن عدد المسحات الجديدة التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 14.191 مسحة، ليصل مجموع الفحوصات إلى 2.907.511، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 11.99 في المئة.

كما جددت وزارة الصحة الكويتية في ختام بيانها، الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصية بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.

قرارات كويتية جديدة بشأن إجراءات السفر

وفي وقتٍ سابق من يونيو الجاري، قرر مجلس وزراء الكويت، عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المعتمد لدى دولة الكويت، على أن يستثنى من ذلك الفئات التالية:

- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

- المواطنون الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

- الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة.

- وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021.