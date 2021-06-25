«تنسيقية الأحزاب» تنعى والدة النائب حازم عمر

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي وأحر المواساة للمهندس حازم عمر، عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب الشعب الجمهوري، لوفاة والدته، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

وتُوفيت اليوم الجمعة، والدة المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ، قبل أن يتم الإعلان عن صلاة الجنازة عليها وتشييع جثمانها، عقب صلاة المغرب، من مسجد الفاروق بالمعادي.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في فعالية «طفلك أمل ومستقبل وطن»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الفعالية التي أقيمت في المركز القومى للسينما بعنوان "طفلك أمل ومستقبل الوطن" وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتم الترحيب بالضيوف وتلاوة القرآن الكريم والشعر ثم بدأ العرض الأول لفيلم الكرتون sky dragon، بدار القوات الجوية.

وألقى النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، ممثلًا عن التنسيقية كلمة تقدم فيها بالشكر على الدعوة لحضور هذا الفعالية، وأشار إلى أن شهر يونيو يحمل دائمًا أخبارًا سعيدة بداية من ثورة 30 يونيو التي توجت بتولي الرئيس السيسي وهو أيضا بداية انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأشاد بدر، بفكرة طرح الفيلم الكرتون باللهجة المصرية للحفاظ على الهوية الخاصة بأطفالنا والحفاظ على لغتنا، وأكد أنه لايليق بنا أن يتحدث أطفالنا لغة غير لغتنا وأنه يتوجب أن نصدر لغتنا العامية وأن تكون هذه الخطوة بداية لطرح العديد من هذه الأفلام.

كما ألقى حفيد الكابتن طيار التى دارت أحداث الفيلم عن جده كلمة عبر فيها عن مدى سعادته لمثل هذا التوثيق وخاصة أنه موجه للأطفال.

ثم قام وزير الشباب والرياضة بتكريم رئيس جامعة دمنهور وتسليمه درعًا تذكارية، وتكريم المركز القومى للسينما وتسليمه الدرع أيضًا.

كما سلم وزير الشباب والرياضة الدرع للدكتورة شيماء عبداللاه ممثلًا عن التنسيقية بعد انتهاء عرض الفيلم وضم وفد التنسيقية كلًا من النائب محمود بدر، والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس النواب، والنائبة سها سعيد، والنائب محمود القط، والنائب محمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتورة شيماء عبداللاه المتحدث الرسمي باسم التنسيقية، وكلًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نور الشيخ، وعبير العريان، والدكتور رامي عبدالباقي.