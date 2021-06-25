نواب التنسيقية بلجنة حقوق الإنسان يتفقدون «بشائر الخير» بالإسكندرية

زار وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مدينة الإسكندرية لتفقد مشروع "بشائر الخير" بالمحافظة.

والتقى وفد اللجنة بالمحافظ اللواء محمد شريف في المنطقة العسكرية الشمالية، وذلك بحضور قائد المنطقة اللواء أركان حرب فهمي هيكل.

وواصل وفد التنسيقية متابعة نقل المواطنين من المناطق العشوائية التي كانوا يقطنون فيها، كما تضمنت الزيارة متابعة مبادرة حياة كريمة والوقوف على آخر مستجداتها .

وتضمن وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان.

نواب التنسيقية يتفقدون تطوير المناطق العشوائية بالإسكندرية

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في فعالية «طفلك أمل ومستقبل وطن»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الفعالية التي أقيمت في المركز القومى للسينما بعنوان "طفلك أمل ومستقبل الوطن" وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتم الترحيب بالضيوف وتلاوة القرآن الكريم والشعر ثم بدأ العرض الاول لفيلم الكرتون sky dragon، بدار القوات الجوية.

وألقى النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، ممثل عن التنسيقية كلمة تقدم فيها بالشكر على الدعوة لحضور هذا الفعالية وأشار أن شهر يونيو يحمل دائماً أخبارا سعيدة بداية من ثورة 30 يونيو التي توجت بتولي الرئيس السيسي وهو أيضا بداية إنطلاق الجمهورية الجديدة .

وأشاد بدر، بفكرة طرح الفيلم الكرتون باللهجة المصرية للحفاظ على الهوية الخاصه بأطفالنا والحفاظ على لغتنا وأكد أنه لايليق بنا أن يتحدث أطفالنا لغة غير لغتنا وأنه يتوجب أن نصدر لغتنا العامية وأن تكون هذه الخطوة بدايه لطرح العديد من هذه الأفلام.

كما ألقى حفيد الكابتن طيار التى دارت أحداث الفيلم عن جده كلمة عبر فيها عن مدى سعادته لمثل هذا التوثيق وخاصة أنه موجه للاطفال.

ثم قام وزير الشباب والرياضة بتكريم رئيس جامعة دمنهور وتسليمه درع تذكاري، وتكريم المركز القومى للسينما وتسليمه الدرع أيضاً.

كما سلم وزير الشباب والرياضة الدرع للدكتورة شيماء عبد اللاه ممثلاً عن التنسيقية بعد انتهاء عرض الفيلم وضم وفد التنسيقية كلا من النائب محمود بدر، والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس النواب، والنائبة سها سعيد، والنائب محمود القط، والنائب محمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتورة شيماء عبد اللاه المتحدث الرسمي باسم التنسيقية، وكلا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نور الشيخ، وعبير العريان ، والدكتور رامي عبد الباقي.

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