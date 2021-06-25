«طب الأزهر» تنظم لقاءً علميا عن الجديد في الطوارئ والحالات الحرجة

شهدت مستشفى باب الشعرية الجامعي التابعة لكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم الجمعة، اللقاء العلمي الأول الذي ينظمه قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة تحت عنوان "الإصابات تقييمها وعلاجها" برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب، والدكتور عبده مبروك مدير عام مستشفي باب الشعرية الجامعي.

وافتتح اللقاء العلمي الأول الدكتور خيري عبدالحميد وكيل كلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور كل من الدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور مصطفى أبوالعينين رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة، والدكتور محسن محرز رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس في كل من كليتي طب بنين الأزهر وطب بنات الأزهر بالقاهرة والهيئة المعاونة والنواب والمعيدين بأقسام طب الطوارئ والحالات الحرجة والتخدير والرعاية المركزة. وأطباء وزارة الصحة.

وتم خلال اليوم العلمي لقسم طب الطوارئ والحالات الحرجة مناقشة العديد من الموضوعات والتي تناولت جميع الإصابات بالجسم مثل إصابات الرأس مخاطرها وعلاجها إصابات البطن والصدر وكيفية تقييم وعلاج الإصابات المتعددة.

جدير بالذكر أن قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة برئاسة الدكتور مصطفى أبو العنين رئيس القسم يعد من الأقسام الوليدة والتي أنشئت حديثاً بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ويقوم بدور كبير في مجال التعليم الطبي المستمر، وتدريب وتأهيل شباب الأطباء بجميع كليات الطب حول الجديد والحديث في مجالات طب الطوارئ والحالات الحرجه.



جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء،. إضافة إلى حصولها على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامي التابعة لوزارة الصحة.