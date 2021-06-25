الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

كيفية تكفين المُحرم من الرجال والنساء

كيفية تكفين المُحرم
كيفية تكفين المُحرم من الرجال والنساء

من الأسئلة الشائعة التي حظيت باهتمام كبير من جانب المسلمين خلال هذه الساعات عبر الجروبات الدينية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، سؤال ما هي هيئة تكفين المحرم بالنسبة للرجل والمرأة؟

وبالرجوع إلى دار الإفتاء المصرية وجدناها قد ردت على فتوى مشابهة.

حيث قالت الدار، إنه يرى جمهور الفقهاء أنَّ من مات مُحرمًا لا تُخمَّر رأسُه إن كان رجلًا ولا وجهُها إن كانت امرأة، ولا يلبس المخيط، ولا يقرب طيبًا في بدنه أو ثيابه، ولا يؤخذُ شيء من شعره ولا ظفره، ويُغسل بماء وسدر، ويُكفَّن في ثوبين؛ إظهارًا لشعار الإحرام في بدنه وأنه لم ينقطع بموته، واحترامًا لكريم هيئته التي مات عليها؛ حيث يُبعث يوم القيامة مُلبيًا. ومن الفقهاء من سوَّوا بين المحرم وغيره، وجعلوا نصوص التكفين على عمومها، وحملوا حديث الذي مات محرمًا على الخصوصية.

وأضافت الدار فإن الأمر في ذلك واسعٌ؛ لا ينبغي التضييق أو الخلاف والنزاع فيه؛ فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف التي وَسِعَ السلفَ الخلافُ فيها.

حكم تغسيل الميت في ثيابه

وعلى الجانب الآخر من الأسئلة التي عليها بحث كبير، هى تغسيل الميث في ثيابه، ومن جهتها، أجابت الدار قائلة :" إن تغسيل الميت في ثيابه أو تجريده منها راجعٌ إلى نظر أولياء الميت وحال بدنه ومهارة الغاسل وخبرته في تحقيق مقصد الشرع من الجمع بين التطهير والستر بحسب الإمكان؛ فإن أمكن تطبيق السنة التي غُسِّل عليها الحبيبُ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من عدم نزع الثياب مع تحقق التنقية والتطهير: فذلك أَوْلَى، وإن تعسر ذلك أو تعذر: فلا مانع من تجريده مع ستر عورته وجوبًا وستر سائر جسده استحبابًا؛ فإن حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا.
 

كيفية تكفين المحرم بالنسبة للرجال والنساء حكم تغسيل الميت في ثيابه دار الافتاء المصرية النبي صلى الله عليه وسلم العلماء

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية.. وأنباء عن وقوع إصابات

«الدستور» تخترق أكاديمية «زاد»: هنا مصنع الإرهابيين تحت ستار العلم الشرعى

محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة وفاة مواطنة بمدينة الخارجة للنيابة العامة

قتلى وجرحى فى حادث طعن بألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل