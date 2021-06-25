الجمعة 25 يونيو 2021
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سياسي

أميرة صابر تتقدم باقتراح لإطلاق اسم «إيفيلين بوريه» على أحد ميادين الفيوم

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بشأن إطلاق اسم ايفيلين بوريه، على أحد ميادين الفيوم الرئيسية، مضيفة أنها أحد أبرز المؤثرين والقادة المجتمعين فى محافظة الفيوم ويرجع لها الفضل فى تأسيس مدرسة الخزف الشهيرة بقرية تونس بالفيوم.

 

وأضافت أميرة صابر، أن السيدة الراحلة إيفيلين بوريه قدمت مثلًا عظيمًا لما يمكن أن يصنعه الإنسان الفنان المعطاء فى محيطه، حيث حولت الفيوم تحديدًا قرية تونس لمقصد سياحى عالمى وامتد أثرها للكثير من الأدباء والفنانين والأجيال التى اعتادت أرواحهم الجمال وقدروا الطبيعة.

 

وأشارت صابر، إلى أن ايفيلين بوريه خدمت القرية بحق وساهم مشروعها فى تعليم وتدريب العديد من الفتيات وأبناء القرية للبدء فى مشاريعهم الخاصة، كما ساهمت أعمالها فى تحويل قرية تونس بالفيوم إلى مركز إقليمى لصناعة الخزف والفخار وإلى مزار سياحى للخزف ينشده السائح الداخلى والخارجى.

 

وذكرت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذا المقترح يأتى تخليدا لذكرى السيدة التى أفنت 55 عاما من عمرها فى تعليم أبناء مصر وتحويل الفيوم إلى مقصد سياحى مهم.

النائبة أميرة صابر مجلس النواب الدكتور حنفى الجبالى لسيدة ايفيلين بوريه محافظة الفيوم قرية تونس مدرسة الخزف

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