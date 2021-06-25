أهالى عقار الإسكندرية المنهار: أصبحنا بلا مأوى ونجلس فى الشارع منذ الصباح

نفى قاطني العقار المنهار بمنطقة العطارين في الإسكندرية، ما تردد بنقلهم إلى إحدى المدارس بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، موضحين أن هذا القرار لم يتم إبلاغنا به إلى الآن، ومازلنا نجلس في الشارع منذ صباح اليوم.

وطالب أهالي العقار المنهار بتوفير سكن بديل للأسر، كونهم بلا ملجأ ولا مأوى وجميع ممتلكاتهم أصبحت أسفل ركام العقار المنهار.

وتواصل الحماية المدنية منذ صباح اليوم البحث عن جثمان الضحايا أسفل أنقاض العقار، وسط عيون مرتقبة من سكانه.

وشهدت منطقة العطارين صباح اليوم انهيار عقار مكون من ٥ طوابق مأهول بالسكان وتم فصل كافة المرافق الخدمية عن العقار وخلو المنطقة المحيطة من قبل الجهات التنفيذية.

وتم قطع كافة المرافق عن العقار ووضع الحواجز الحديدية لحماية المارة لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وسبق صدور قرار ترميم.

كما تم إخلاء مؤقت السكان دون المنقولات، وعمل جميع الاحتياطات الفنية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وقررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار مكون من طابقين في منطقة الحضرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه.

من جانبه تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار بشارع الأحرار، بمنطقة العطارين.

انتقلت قيادات قسم شرطة العطارين وقوات الدفاع المدني والإنقاذ ومسئولي حي وسط إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف لبدء التعامل مع الحادث ورفع الأنقاض والبحث عن وجود أشخاص أسفل العقار.

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