البيت الأبيض: بايدن سيستقبل الرئيس الإسرائيلى الإثنين المقبل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، في بيان رسمي، عن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الإسرائيلي الاثنين المقبل.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد قالت، خلال الأيام الماضية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم استضافة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين- الذى تنتهي ولايته فى أوائل يوليو المقبل- في البيت الأبيض في 28 يونيو.

وأضافت المتحدثة في بيان أن «زيارة الرئيس ريفلين ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والعلاقات العميقة بين حكومتينا وشعبينا».

وقالت ساكي: «الرئيس ريفلين يقترب من نهاية رئاسته، وهذه الزيارة ستكون تكريما للجهود الدءوبة التي بذلها من أجل تعزيز الصداقة بين البلدين على مدى سنوات عديدة».