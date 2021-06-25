الجمعة 25 يونيو 2021
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة وفاة مواطنة بمدينة الخارجة للنيابة العامة

صورة المتوفيه
صورة المتوفيه

 قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إحالة واقعة وفاة مواطنة من مدينة الخارجة إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

 وقرر الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تشكيل لجنة طبية برئاسة الدكتور "مؤمن معاذ"، استشاري الباطنة والقلب بمستشفى الخارجة العام، وعضو مجلس الشيوخ عن المحافظة، لتحديد سبب وفاة المواطنة في ظل أن التقرير المبدئي يؤكد أن المواطنة لديها حساسية من مادة "الماركلين" التي تستخدم في التخدير، وسيخرج التقرير النهائي عن تفاصيل الواقعة وسيجري محاسبة المسئول عنها بعد إحالته للنيابة العامة تنفيذا لتوجيهات المحافظ.

 

 وترجع الواقعة الي وفاة مواطنة من مدينة الخارجة بعد تحويلها من مستشفى الخارجة العام إلى مستشفى اسيوط الجامعي بعد إجراء عمليه ولاده قيصريه لها داخل مستشفى الخارجة.

 

وفي سياق متصل تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، خلال جولته التفقدية بمركز الفرافرة، أعمال التطوير الجارية بقرية أبو منقار ضمن ٢٨ قرية وتابع تشملها مبادرة حياة كريمة، يرافقه المهندس جهاد متولي نائب رئيس مركز الفرافرة. 

 

واطمأن المحافظ على سير العمل ومعدل الإنجاز بإنشاء خطوط إنحدار شبكات الصرف الصحي الجاري العمل بها، واطلع علي تفاصيل إنشاء وتوزيع مواقع الوحدات الخدمية طبقا لوضع كل قرية، كما أكد تقديم التيسيرات اللازمة لإنجاز العمل من كافة الجهات المعنية. 

 

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة " 

 

وأدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صلاة الجمعة بقرية القصر بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز وعدد من التنفيذين. 

 

وعقب أداء الصلاة والاستماع للخطبة إلتقي المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم، مناشدًا بالالتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وسرعة الحصول على اللقاح للحد من أعداد الإصابات.

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قرر محافظ الوادي الجديد إحالة واقعة وفاة مواطنة النيابة العامة لجنه طبية

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محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة وفاة مواطنة بمدينة الخارجة للنيابة العامة

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