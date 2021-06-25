محطة تحلية الرميلة تحصل على شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه

تسلم اليوم الجمعة الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه التى حصلت عليها محطة الرميلة لتحلية مياه الشرب غرب مرسى مطروح من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



جاء ذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة ورئيس شركة مياة مطروح وممثلى إدارة الجودة وشئون البيئة والعلاقات العامة والتوعية .



وأكد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح الدكتور إبراهيم خالد أن الحصول على شهادة سلامة ومأمونية المياة تأتي فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياة الشرب بالمحافظة.



وأوضح رئيس مجلس إدارة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح ان الحصول على الشهادة يكون وفقا لخطة تتمثل فى التقييم وإدارة المخاطر بهدف ضمان سلامة مياة الشرب من المصدر وصولا للمستهلك من خلال التعاون والتنسيق بين الشركة القابضة وشركة مياة مطروح التابعة من جهة وبين شركاء عملية إدارة المياة من جهة اخرى ومتمثلة فى وزارة الصحة، ووزارة الموارد المائية والرى، ووزارة البيئة، ووزارة الداخلية، ومنظمات المجتمع المدنى.



وأشار رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح إلي أن خطة سلامة ومأمونية المياة بدأ تنفيذها من خلال مشروع تحسين الإدارة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة الممول من الإتحاد الاوروبي بالتعاون مع مكتب VNG الهولندي وذلك تطبيقا للقرار الوزارى رقم 458 لسنة ٢٠٠٧ بضرورة تفعيل خطط سلامة ومأمونية مياة الشرب لجميع محطات إنتاج مياه الشرب.

وكان قال الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، انه تم تسليم الارض المخصصة لإنشاء محطة جديدة لإزالة الحديد والمنجنيز بمدينة سيوه الى الشركة المنفذه للبدء فى العمل بتكلفة 16.5 مليون وبطاقة إنتاجية قدرها 5000 م3/اليوم.

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