الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: جميع الأجهزة المعنية تتعامل مع حادث انهيار «عقار العطارين»

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية تواصل البحث عن مفقودين

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه فور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد بانهيار عقار قديم كائن بـ ١٣ شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حى وسط، كلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف. 
 

وانتقل الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان علي الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع. وذلك بحضور رجب النقيدي رئيس حي وسط، والأستاذة هدي أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

 

من جانبه؛ أوضح رئيس حي وسط أن العقار كان مأهولا بالسكان مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018. مؤكدا أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلي مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

 

وأشار أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظاً علي سلامة المواطنين.

 

وكان اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بناء قديم مأهول بالسكان ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الدفاع المدني والإنقاذ ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.


وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، محاولاتها البحث عن المفقودين أسفل أنقاض عقار العطارين المنهار، حيث بدأت في توسيع عملية البحث بأستخدام المعدات، وإزالة الأجزاء الخطرة بالعقار.

IMG-20210625-WA0049
IMG-20210625-WA0049
IMG-20210625-WA0050
IMG-20210625-WA0050
IMG-20210625-WA0046
IMG-20210625-WA0046
IMG-20210625-WA0045
IMG-20210625-WA0045
IMG-20210625-WA0048
IMG-20210625-WA0048
IMG-20210625-WA0041
IMG-20210625-WA0041
IMG-20210625-WA0043
IMG-20210625-WA0043
الأجهزة التنفيذية محافظ الإسكندرية عقار العطارين انهيار عقار البحث عن مفقودين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية.. وأنباء عن وقوع إصابات

«الدستور» تخترق أكاديمية «زاد»: هنا مصنع الإرهابيين تحت ستار العلم الشرعى

محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة وفاة مواطنة بمدينة الخارجة للنيابة العامة

قتلى وجرحى فى حادث طعن بألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل