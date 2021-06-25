محافظ الإسكندرية: جميع الأجهزة المعنية تتعامل مع حادث انهيار «عقار العطارين»

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه فور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد بانهيار عقار قديم كائن بـ ١٣ شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حى وسط، كلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.



وانتقل الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان علي الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع. وذلك بحضور رجب النقيدي رئيس حي وسط، والأستاذة هدي أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

من جانبه؛ أوضح رئيس حي وسط أن العقار كان مأهولا بالسكان مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018. مؤكدا أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلي مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وأشار أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظاً علي سلامة المواطنين.

وكان اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بناء قديم مأهول بالسكان ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الدفاع المدني والإنقاذ ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.



وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، محاولاتها البحث عن المفقودين أسفل أنقاض عقار العطارين المنهار، حيث بدأت في توسيع عملية البحث بأستخدام المعدات، وإزالة الأجزاء الخطرة بالعقار.

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