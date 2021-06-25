رسائل إيجابية هامة لابد من توجهيها لنفسك في الصباح

يتعرض الشخص بشكل يومي لسيل من المعارك والمناقشات خلال يومه الطويل خاصة في حالة العمل، من هنا ينصح المختصون بعلوم النفس بأهمية أن نرسل رسائل يومية لأنفسنا نستطيع من خلالها مواجهة العالم، والعمل على تهدئة ذواتنا، واكتساب المزيد من المشاعر الإيجابية.

وفقًا لموقع"الديلي ميل" يوجد العديد من الرسائل أبرزها ما يلي:

لن أسمح لأي شخص مهما كان أن يؤثر على الجزء الإيجابي داخل شخصيتي أو أن يغرس بعض السلبيات. سأجعل يومي سعيد وملىء بالإنجازات والأعمال المميزة وسأبذل قصارى جهدى لتحقيق ذلك. أحاول اسعاد الآخرين وتقديم يد العون والمساعدة وتخصيص وقت لهم. أنا مؤمن بقدراتي وواثق في إمكانياتي، ولن أسمح لأيا عقبة تقف أمامي . أنا حكيم ساتصرف بشكل لا يظهر انفعالاتي بل اتحكم بها ولا أغضب مهما كان الأمر . لا ألقي الأحكام العشوائية على الآخرين ولن استمع إليهم ولا إلي الحجج الخاصة بهم. لن أرهق نفسي في العمل فأنا أحب نفسي وأقدرها، وسأخصص وقت للراحة وسأستغل الراحة لاسعاد نفسي وممارسة ما أحبه وأفضلة من أشياء عديدة . لن أكون شخص عادى بل أسعى لتخليد اسمي وعمل انجاز يفيد المجتمع ويستفاد به المجتمع من بعدي ويتذكرني به . المحافظة على الابتسامة شيء يسعدني كما يسعد من يراني صباحًا فلا تتخل عنها، مما يولد الطاقة الايجابية . لن أنسى شرب المياه طوال اليوم ، ولا كوب الشاي الأخضر الذي يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتمنح قوة كبيرة للعقل . ممارسة التمارين الصباحية حوالي 15 دقيقة لامدادي بالطاقة والتنفس بطريقة صحيحة هذا الأمر يفرق بالطبع لقضاء وقت ممتع خلال اليوم.

كما أن الحفاظ على ممارسة العبادات والابتعاد عن السهر لعدم تقليل الجسم إفرازه هرمون السعادة كل هذه الأمور تساعد في الحفاظ على طاقة إيجابية طوال اليوم.