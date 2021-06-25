آخرها مهرجان أسوان.. 4 تكريمات للفنانة إلهام شاهين في يونيو

شاركت الفنانة الهام شاهين مؤخراً في عدد من الاحتفالات الفنية، وكان وجودها في تلك الاحتفالات والمهرجانات كونها فنانة من طراز خاص، استطاعت في سنوات عمرها الفني حتى الآن أن تكون نجمة مختلفة عن باقي نجمات جيلها، لذا كان تكريمها مؤخراً من عدد من الجهات الفنية أساسياً.

وترصد "الدستور"، عدد التكريمات التي حصلت عليها الهام شاهين في الأسبوعين الماضيين وذلك تزامناً مع تكريمها في مهرجان أسوان لسينما المرأة أمس الخميس.

كرمت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة الفنانة إلهام شاهين في حفل افتتاحه، أمس الخميس في الدورة التي تحمل اسم "دورة النيل"، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعدد كبير من نجوم وصناع السينما.

كما تم تكريم الفنانة الهام شاهين أيضاً من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة وذلك بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول"، في حفل حضره كل من الفنانين خالد الصاوي وخالد زكي ومحمد حفظي وعفاف شعيب وطارق عبدالعزيز وحمدي الوزير، ومحمود الليثى والمخرج أمير رمسيس والكاتب فيصل ندا.

كما تم تكريم النجمة إلهام شاهين من المهرجان الكاثوليكي مؤخراً، بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان المركز الكاثوليكي، وعلقت وقتها قائلة : "تكريمي من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما لأفضل ممثلة عن دوري في فيلم حظر تجول، أشكركم جداً".

وكان قد كشف الكاتب ورئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي جمال زايدة، عن تكريم الفنانة الهام شاهين أيضاً في دورة قد تم تأجيلها وكان مقرر افتتاحها في 25 يونيو الجاري الي موعد لم يتم تحديده بعد.

وكانت أهم التكريمات التي حصلت عليها الفنانة إلهام شاهين منذ أشهر قليلة هي الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد أن حصدت جائزة أحسن ممثلة مناصفة في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي.