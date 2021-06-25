33 عنوانا جديدا لدار «النسيم» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

تستقبل دار النسيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة التي تنطلق آخر الشهر الجاري بمجموعة من الأعمال الأدبية والفكرية والترجمات، ضمن 33 عنوانا جديدا للدار بالمعرض.

وتنطلق الدورة الحالية وسط إجراءات صحية مشددة مراعاة لجائحة كورونا، في دورة استثنائية بعد تأجيل المعرض عن موعده الرسمي يناير 2021.

من أبرز إصدارات الدار أحدث روايات محمد إبراهيم طه، "شيطان الخضر"، وهي الرواية السادسة للقاص والروائي إبراهيم طه، بعد رواياته الخمس: "سقوط النوار" و"العابرون" و"دموع الإبل" و"باب الدنيا" و"البجعة البيضاء". إلى جانب إصدار الدار الجزء الأول من الأعمال القصصية للكاتب

تأملات في الجهل

من الأعمال الروائية المشاركة بها روايات، "زاوية الشيخ"، لـ حاتم رضوان، و"بسمة"، لـ رأفت الخولي، و"1956"، لـ جمال حسان، و"على جبل يشكر"، لـ رباب كساب.

وتشارك الدار بمجموعة من الأعمال القصصية، منها، "على حافة الدنيا"، لـ السيد فهيم، و"مكاسب خاسرة"، لـ محمود السانوسي عبادي، و"مولد الشيخ شعبان"، لـ رجب الحارث، و"فانتازيا الحب والحرب"، لـ محمد حسني عليوة، و"غير صالح للسكنى"، لـ دعاء عبد المنعم، و"روح لوسيفر"، لـ أليس جابر.

غلاف الرواية

ومن أبرز الدواوين المنشورة في المعرض للدار، "فقط..كعناقك الأخير"، سناء مصطفى، و"وحده القمر يفكر بنا"، على منصور، و"شاي مع الموت"، كريم عبد السلام، و"كتاب الخوف"، خالد أبو بكر، و"أحلام بديلة، منال عزام، و"طرفة عين"، سيدة فاروق.

وفي المسرح تنشر الدار كتاب "أنا والوباء وهواك"، لـ السيد فهيم، و"الكمبوشة"، أحمد شلبي. وكتاب مواقف وذكريات بعنوان "في القطار المسافر صوب الشمال"، لـ أحمد اللاوندي.

تنطلق الدورة الـ "52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

رواية شيطان الخضر

ويعتبر المعرض أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، وكذلك تخصيص ركن خاص يكون سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا.

ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.