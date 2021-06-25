مصطفى قمر: «جودى بنوتى الحلوة أصرت أعمل حركات عيال على تيك توك»

اتجه عدد كبير من نجوم الفن لتطبيق تيك توك مؤخرًا كنوع من الترفيه وإضحاك الجمهور ومشاركتهم حياتهم اليومية، وكان آخر هؤلاء النجوم المطرب مصطفى قمر الذي قرر الانضمام لهذا التطبيق برفقة ابنته "جودي".

وشارك مصطفى قمر جمهوره بصورة له مع ابنته عبر إنستجرام من داخل سيارته وسخر قائلا: "جودي بنوتي الحلوة أصرت أعمل حركات معاها على تيك توك، ادخلوا اتفرجوا".

مصطفى قمر

احتفال مصطفى قمر بنجله إياد

من جهة أخرى، احتفل مصطفى قمر بزفاف ابنه إياد، خلال الفترة الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن، جاء في مقدمتهم الفنان إيهاب توفيق، وآخرين الذين قدموا باقة من أغاني التسعيات التي أعادت إلى الأذهان نوستالجيا الموسيقى التي بدأت وقتها وكان لها طابع فريد.

آخر أعمال مصطفى قمر الفنية

وشهد العام الجاري عودة الفنان مصطفى قمر بمسلسل "فارس بلا جواز" بعد فترة غياب وصلت إلى 11 عاما منذ أن قدم الفيلم السينمائي "فين قلبي" في عام 2017 مع كل من الفنانة يسرا اللوزي وشيري عادل وحقق وقتها نجاحا كبيرا، حيث كانت مشاركاته التمثيلية خلال السنوات الماضية بظهوره كضيف شرف في عدد من الأعمال الفنية، ولكنه لم يقدم عملًا كاملًا من بطولته، كما شهد المسلسل عددًا من الأغنيات بصوته ضمن أحداث العمل.

مسلسل "فارس بلا جواز" من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، ويقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، بجانب نخبة من النجوم كضيوف شرف، منهم صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، ومن النجمات بشرى، داليا البحيري، هيدي كرم، ويزو، هنادي مهنا، وعايشة عثمان، وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير خلال عرضه بموسم رمضان الماضي.