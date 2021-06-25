الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار البحث عن مفقودين وإزالة الأجزاء الخطرة بعقار العطارين المنهار (فيديو)

استمرار محاولات البحث
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض

واصلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، محاولاتها البحث عن المفقودين أسفل أنقاض عقار العطارين المنهار، حيث بدأت في توسيع عملية البحث باستخدام المعدات، وإزالة الأجزاء الخطرة بالعقار.

 

وتبين من المعاينة الأولية أن هناك 4 أشخاص مفقودين، 3 سيدات وطفلة، لم يتم العثور عليهم حتى الآن، كما تم نقل مصاب واحد إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وقال ولي الدين سعودي، قائد وحدة التدخل والإنقاذ السريع، إن قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، تعمل بكافة جهودها للبحث عن المفقودين وإزالة الخطورة وهو ما يتم الآن على أرض الواقع.


وأضاف لـ"الدستور"، أن الهلال الأحمر تواجد في موقع الحدث بعد ربع ساعة فقط من انهيار العقار، وذلك لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، وحصر جميع الأسر المتضررة وأعدادها لتقديم الدعم المطلوب بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.


وأكد أنه وفقًا  للأهالي تم الإبلاغ عن 4 أفراد مفقودين وجارٍ البحث أسفل الأنقاض عنهم، كما تم نقل مصاب واحد إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن العقار مساحته كبيرة ومكون من 5 أدوار بالإضافة للأرضي، وأنه يحتوي على عدد كبير من الشقق السكنية والسكان.

 

وأوضح أن العقار مأهول بعدد كبير من السكان، حيث تقطن بسطوح العقار أكثر من 20 أسرة تتضمن أطفالًا وكبارًا ومسنين، تمت نجاتهم جميعًا، وجارٍ البحث عما تم الإبلاغ عنهم من المفقودين.


وكانت محافظة الإسكندرية، قد شهدت عصر اليوم، انهيار عقار بمنطقة العطارين، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى محل الواقعة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية.

 

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بناء قديم مأهول بالسكان ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الدفاع المدني والإنقاذ ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.


وأكد حي وسط الإسكندرية، أن العقار المنهار بمنطقة العطارين اليوم، صادر له قرار ترميم رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٨، مشيرًا إلى ان العقار الكائن بـ‬١٣ شارع مرسي بدر العطارين، مكون من أرضي بالإضافة لخمسة أدوار مشغولة بالسكان.

 

استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض

استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
استمرار محاولات البحث عن المفقودين تحت الانقاض
عقار العطارين الإسكندرية انهيار عقار البحث عن مفقودين عقار العطارين المنهار

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