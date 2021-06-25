الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 فى تصادم ميكروباص بكابينة كهرباء بحلوان

تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات في حادث تصادم سيارة ميكروباص بكابينة كهرباء بطريق الأوتوستراد بمدينة حلوان.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد بحلوان، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سائق سيارة ميكروباص بكابينة كهرباء.

وتسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لتلقي العلاج.

فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخري.

6 نصائح لضمان القيادة الآمنة على الطرق السريعة

مجموعة من النصائح الهامة، التي طالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، بالالتزام بها خاصة عند القيادة على الطرق السريعة، وذلك حفاظًا على سلامتهم، وتتمثل في:

1- مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية وهي 8 أمتار لكل 10 كيلو سرعة السيارات.

2- السير بأقل سرعة آمنة.

3- مراعاة اتباع القيادة الآمنة.

4- الالتزام بتعليمات المرور، واستخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.

5- احذر التوقف المفاجئ خاصة على الطرق السريعة.

6- عدم غلق نوافذ السيارة لكي لا تتضاعف نسبة عدم الرؤية من داخل السيارة.

جروح وكدمات تصادم سيارة ميكروباص كابينة كهرباء طريق الأوتوستراد حلوان عمليات المرور بالقاهرة

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وائل لطفي

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