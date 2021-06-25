الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

حالة الطقس
حالة الطقس

حذر محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات.

وقال مدير مركز التنبؤات، في تصريحات لـ"الدستور"، إن البلاد تشهد غدا السبت طقسا مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

وأضاف محمود شاهين أن الطقس ليلاً لطيف على كافة الأنحاء، وهناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن درجات الحرارة المتوقعة غدا على جميع أنحاء البلاد.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

محمود شاهين الهيئة العامة الأرصاد الجوية مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ارتفاح درجات الحرارة طقس

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