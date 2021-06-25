المملكة المتحدة: ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات المسجلة 50% فى آخر أسبوع

أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، تسجيل 18 حالة وفاة، و15 ألفًا و810 إصابات بفيروس كورونا المستجد، على مستوى المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مع زيادة الإصابات والوفيات المسجلة خلال الأسبوع الأخير بنحو 50 بالمئة عن الأسبوع السابق عليه.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع الحكومة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس "كوفيد- 19" المسجلة في المملكة المتحدة منذ ظهور الوباء إلى 128 ألفًا و66 حالة، حسب إحصاء وزارة الصحة، و152 ألفًا و490 حالة، حسب مكتب الإحصاءات الوطنية، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 4 ملايين و699 ألفًا و868 إصابة.

وبلغ إجمالي الوفيات المسجلة، خلال الأسبوع الأخير، 110 حالات، بزيادة قدرها 8ر52 بالمئة عن الأسبوع السابق عليه، بينما بلغت الإصابات 90 ألفًا و511 إصابة خلال آخر 7 أيام، بزيادة قدرها 9ر47 بالمئة عن الأيام الـ7 السابقة عليها.

إلى ذلك، أظهرت بيانات الحكومة ارتفاع عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المقدمة للمقيمين بالمملكة المتحدة إلى 96ر75 مليون جرعة، وبلغ عدد من تلقوا جرعة واحدة من اللقاح 88ر43 مليون شخص، من بينهم نحو 09ر32 مليون شخص تلقوا التطعيم كاملاً.

وتشهد المملكة المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا متزايدا في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" بعد أن كانت قد انخفضت بشكل كبير، الربيع الماضي، ويعزو خبراء الصحة تلك الزيادة إلى تفشي سلالة "دلتا" من الفيروس، والتي ظهرت أول مرة في الهند، وتعد الأكثر قدرة على الانتشار وربما الأكثر خطورة بين السلالات السابقة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.