باحثون: انخفاض متوسط عمر الإنسان بنحو عامين بسبب كورونا

تسببت جائحة فيروس كورونا، في انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع للإنسان بنحو عامين إلى 76.8 وهو أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية.

ونظر الباحثون في جداول الحياة الرسمية من مراكز السيطرة على الأمراض لحساب تقديرات العمر المتوقع حتى عام 2018 واستخدموا البيانات المؤقتة لتقدير عام 2020.

ووجدوا أن متوسط ​​العمر المتوقع انخفض بنحو عامين من 78.8 سنة في 2018 إلى 76.8 سنة في 2020، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية عندما انخفض متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار 2.9 سنة من 66.2 عام 1942 إلى 63.3 عام 1943.

الباحثون: كورونا أقوى من الحرب العالمية الثانية

أكد الباحثون، أن فيروس كورونا، لعب بلا شك دورًا كبيرًا في هذا الانخفاض، لكن العوامل الأخرى يمكن أن تشمل وفاة الأشخاص بشكل غير مباشر من الوباء أو إنتشار المخدرات.

ففي عام 2018 ، كان متوسط ​​العمر المتوقع - أو متوسط ​​عدد السنوات التي يعيشها الفرد - لعموم السكان 78.7 عامًا، ومع ذلك، وباستخدام البيانات والتقديرات المؤقتة، وجد الباحثون أن هذا الرقم انخفض إلى 76.8 عامًا في عام 2020.

ويمكن أن يُعزى بعض الانخفاض إلى الأسباب الشائعة للوفيات مثل السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الرئة ، فضلاً عن الجرعات الزائدة من الأدوية.

وأوظهرت النتائج التي توصلت إليها جامعة "فرجينيا كومنولث" أنه لا يمكن التقليل من عدد ضحايا وباء كورونا.

ووصف الباحثون، التراجع الذي دام 1.87 عام بأنه "هائل" والكبير مقارنة بما حدث بالحرب العالمية الثانية.

وتسبب الفيروس القاتل فى حصد الارواح على مدار العاميين الماضين، الأمر الذي تسبب في إتباع الكثير من الدول لقرارات الإغلاق الصارمة للتصدى لفيروس كورونا.