الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 27 ألف مطبوع دون تفويض في حملات للمصنفات بالقاهرة

مطبوعات غير مرخصة
مطبوعات غير مرخصة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (270000) نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن “كارت ملابس خاص بشركات عالمية” دون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، داخل مطبعة دون ترخيص - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس -بالقاهرة ) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات. 

الإدارة العامة لمباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية مطبوعات تجارية شركات عالمية أصحاب الحقوق المادية

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