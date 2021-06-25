مباحث المصنفات تضبط 17 ألف مطبوع مقلد فى عين شمس

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عقب تقنين الإجراءات من ضبط 17000 نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن "كارت ملابس- غلاف كتاب" بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك داخل مطبعة بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

عقوبة رادعة لجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية.. تعرف عليها

أصدر النيابة العامة ، كتابًا دوريًا بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الناشرين، وذلك إزاء ما يمثله التعدي على هذه الحقوق من آثار سلبية على المجتمع على المستويين المحلي والدولي.

وجاءت العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، لجرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقًا لأحكام القانون، أو طرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.