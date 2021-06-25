«رجال الأعمال» تناقش الفرص الاستثمارية في القطاع المالي بين مصر والبحرين

تطلق جمعية رجال الأعمال المصريين، بعد غد الأحد، منتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي، بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويشارك في المنتدي المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، و عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، عبد الله محمد جناحي مدير إدارة عمليات التداول لبورصة البحرين، وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، وعبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يناقش المنتدي دور البنوك التجارية في تمويل الاستثمارات وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى تأثير التحول الرقمي والشمول المالي على تنمية العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص المصري والبحريني.