«الدستور» فى موقع انهيار عقار العطارين بالإسكندرية.. جارٍ البحث عن مفقودين (فيديو)

واصلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، رفع أنقاض عقار العطارين المنهار والبحث عن مفقودين، حيث يجري البحث عن 4 مفقودين تم الإبلاغ عنهم من ساكني العقار، بعد نقل مصاب واحد إلى المستشفى عقب انهيار العقار وفقًا لمرفق الإسعاف.

وقالت سارة عبدالرازق من سكان العقار المنهار، إن هناك 3 من أسرة واحدة سيدة وشقيقتها وابنتها لم يخرجن من العقار قبل انهياره، بالإضافة إلى سيدة مسنة تقطن بالطابق الأخير لم تخرج أيضًا.

وأضافت لـ «الدستور» أن هناك سيدة أخرى لا نعرف إذا كانت موجودة بالعقار أم كانت عند ابنتها، حيث إن العقار كبير ويضم في الدور 7 شقق سكنية، بجانب السطوح الذي تسكن فيه أكثر من 20 أسرة كل واحدة في غرفة.

ووفقًا لشهود العيان من ساكني العقار، فإن عدد سكان العقار يتخطي 154 شخصًا وفقًا للحصر المبدئي، ويقطن بسطوح العقار ما يقرب 23 أسرة تضم 92 فردًا.

وأكد محمد عبدالله، مسئول التطوع بالهلال الأحمر المصري فرع الإسكندرية، لـ« الدستور» أنه تم التواجد في موقع انهيار العقار بعد تلقي البلاغ، مشيرًا إلى أنه جارٍ حصر الأعداد من السكان، لتقديم الدعم للأسر المتضررة.

وكانت محافظة الإسكندرية، قد شهدت عصر اليوم، انهيار عقار بمنطقة العطارين، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى محل الواقعة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار قديم مأهول بالسكان ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الدفاع المدني والإنقاذ ومسئولو حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.

وأكد حي وسط الإسكندرية، أن العقار المنهار بمنطقة العطارين اليوم، صادر له قرار ترميم رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٨، مشيرًا إلى أن العقار الكائن بـ‬١٣ شارع مرسي بدر العطارين، مكون من أرضي بالإضافة لخمسة أدوار مشغولة بالسكان.

عقار العطارين بالإسكندرية

عقار العطارين بالإسكندرية